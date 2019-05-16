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    У світі

    Мер Нью-Йорка підтвердив свою участь у виборах президента США

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    Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо - Мер Нью-Йорка підтвердив свою участь у виборах президента США
    Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо

    «Дональда Трампа потрібно зупинити», - заявив Білл де Блазіо

    Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах президента Сполучених Штатів Америки у 2020 році

    У своєму відеозверненні де Блазіо пообіцяв зробити свою кампанію битвою проти корпорацій і багатих - особливо Дональда Трампа.

    «Дональда Трампа потрібно зупинити», - заявив він.

    Де Блазіо змагатиметься за висування у президенти від Демократичної партії із понад 20 іншими кандидатами, які донині оголосили про свої наміри.

    Напередодні стало відомо, що після офіційного оголошення про участь у президентських перегонах Білл де Блазіо разом зі своєю дружиною вирушать виступати в Південну Кароліну й Айову.

    Нагадаємо, Джо Байден випередив Трампа у перших президентських опитуваннях.

    Раніше Байден за добу зібрав $6,3 млн пожертв на свою виборчу кампанію.

    25 квітня колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.

    До слова, народний депутат Сергій Лещенко поскаржився, що його «призначили у «вороги Трампа» - президента США.

    Лещенко також підкреслив, що, на його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

    Водночас сам адвокат Трампа Джуліалі ворогом США вважає Лещенка.

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