Мер Нью-Йорка підтвердив свою участь у виборах президента США



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Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо

«Дональда Трампа потрібно зупинити», - заявив Білл де Блазіо

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах президента Сполучених Штатів Америки у 2020 році

У своєму відеозверненні де Блазіо пообіцяв зробити свою кампанію битвою проти корпорацій і багатих - особливо Дональда Трампа.

«Дональда Трампа потрібно зупинити», - заявив він.

Де Блазіо змагатиметься за висування у президенти від Демократичної партії із понад 20 іншими кандидатами, які донині оголосили про свої наміри.

Напередодні стало відомо, що після офіційного оголошення про участь у президентських перегонах Білл де Блазіо разом зі своєю дружиною вирушать виступати в Південну Кароліну й Айову.

Нагадаємо, Джо Байден випередив Трампа у перших президентських опитуваннях.

Раніше Байден за добу зібрав $6,3 млн пожертв на свою виборчу кампанію.

25 квітня колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.

До слова, народний депутат Сергій Лещенко поскаржився, що його «призначили у «вороги Трампа» - президента США.

Лещенко також підкреслив, що, на його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

Водночас сам адвокат Трампа Джуліалі ворогом США вважає Лещенка.