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    У світі

    Меркель натякнула на повернення до наукової роботи після політики

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    Канцлер Німеччини Ангела Меркель - Меркель натякнула на повернення до наукової роботи після політики
    Канцлер Німеччини Ангела Меркель

    Всі університети ще почують мене, коли я перестану бути канцлером - Меркель

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель може повернутися до наукової роботи після закінчення свого нинішнього терміну повноважень, який закінчується в 2021 році.

    Про це вона сказала під час виступу в Лейпцігській вищій школі менеджменту HHL, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

    «Всі університети, які дали мені почесний докторський ступінь, ще почують мене, коли я перестану бути канцлером. Я повернуся і не залишуся на короткий час, як сьогодні. Я залишуся довше», – сказала Меркель, викликаючи сміх у глядачів.

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    Меркель, яка має освіту фізика, отримала почесний ступінь в школі менеджменту на церемонії, на якій була присутня Крістіна Лагард.

    Меркель 1978 року закінчила фізичний факультет Лейпцизького університету, 1986-го захистила дисертацію. З 1978 року до 1990 працювала в Центральному інституті фізичної хімії Академії наук НДР.

    Поки невідомо, чи зможе Меркель повністю допрацювати свій останній термін в якості канцлера.

    Її консерватори і їх партнери соціал-демократи (СДПН) у неділю можуть програти місцеві вибори ультраправим у двох східно-німецьких землях, що може створити додаткове навантаження для коаліції.

    Меркель пішла з поста лідера партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в минулому році після поганих результатів на виборах і заявила, що її нинішній термін буде останнім.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і закликав терміново провести зустріч лідерів країн Нормандської четвірки.

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