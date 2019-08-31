Меркель натякнула на повернення до наукової роботи після політики



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Всі університети ще почують мене, коли я перестану бути канцлером - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель може повернутися до наукової роботи після закінчення свого нинішнього терміну повноважень, який закінчується в 2021 році.

Про це вона сказала під час виступу в Лейпцігській вищій школі менеджменту HHL, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Всі університети, які дали мені почесний докторський ступінь, ще почують мене, коли я перестану бути канцлером. Я повернуся і не залишуся на короткий час, як сьогодні. Я залишуся довше», – сказала Меркель, викликаючи сміх у глядачів.

Меркель, яка має освіту фізика, отримала почесний ступінь в школі менеджменту на церемонії, на якій була присутня Крістіна Лагард.

Меркель 1978 року закінчила фізичний факультет Лейпцизького університету, 1986-го захистила дисертацію. З 1978 року до 1990 працювала в Центральному інституті фізичної хімії Академії наук НДР.

Поки невідомо, чи зможе Меркель повністю допрацювати свій останній термін в якості канцлера.

Її консерватори і їх партнери соціал-демократи (СДПН) у неділю можуть програти місцеві вибори ультраправим у двох східно-німецьких землях, що може створити додаткове навантаження для коаліції.

Меркель пішла з поста лідера партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в минулому році після поганих результатів на виборах і заявила, що її нинішній термін буде останнім.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і закликав терміново провести зустріч лідерів країн Нормандської четвірки.