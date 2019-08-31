Кандидат німецьких правих на виборах відвідував неонацистський марш в Афінах



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Неонацистський марш в Афінах Фото: АР

Калбітц є провідним кандидатом від AfD на посаду прем’єр-міністра федеральної землі Бранденбург

Провідний кандидат ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на майбутніх регіональних виборах брав участь в ультранаціоналістичному мітингу в Афінах в 2007 році разом з німецькими неонацистами.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише Spiegel.

Андреас Калбітц є провідним кандидатом від AfD на посаду прем’єр-міністра федеральної землі Бранденбург, де в неділю пройдуть місцеві вибори.

Політик наполягає на тому, що він і його партія підтримують демократію і відкидають неонацистську ідеологію.

Однак, за даними ЗМІ, Калбітц був частиною групи, яка вирушила в грецьку столицю в січні 2007 року для участі в марші, організованому Союзом патріотів, нині неіснуючої ультранаціоналістичної партійної групи, заснованою грецькою неонацистською партією «Золотий світанок».

У документах посольства Німеччини в Афінах група описана як «14 німецьких неонацистів». Вони привернули увагу посольства, оскільки повісили прапор зі свастикою на балконі готелю, в якому зупинилися.

Невідомі злочинці, які ймовірно належали до місцевої анархістської групи, пізніше підпалили вхід в готель і на балкон.

Калбітц підтвердив, що він був присутній на мітингу, але сказав, що не був присутній під час «підпалу і подій, пов’язаних з ним». Він також сказав, що ніколи не був членом неонацистського Націонал-демократичної партії і що йому не сподобався марш: «Ця подія...не підходила для того, щоб пробудити мій подальший інтерес або схвалення».

Калбітца не вперше пов’язують з праворадикальною екстремістською групою. У четвер німецькі громадські мовники RBB і ARD повідомили, що Калбітц відвідував літній табір правої молодіжної групи в 1993 році, коли йому було 20 років. Пізніше група була заборонена за спроби вселити дітям неонацистську ідеологію.

Нагадаємо, у німецькому місті Дрезден, 25 серпня відбулася акція за вільне та відкрите суспільство та проти ультраправих сил, у тому числі й правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН).