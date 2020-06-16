Мешканцям Данії роздадуть по $3 тисячі для стимуляції економіки



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Данія роздасть гроші данцям, у яких є робота, щоб простимулювати економіку після пандемії коронавірусу

Громадяни Данії просто так отримають близько 19 тисяч крон (майже 3 тисячі доларів)

Данія стала ще однією країною, чий уряд схвалив надання прямої фінансової підтримки своїм жителям для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в заяві міністерства фінансів королівства.

Не пізніше жовтня 2020 року громадяни країни просто так отримають близько 19 тисяч крон (майже 3 тисячі доларів). В цілому на підтримку збираються витратити 60 мільярдів крон (9,04 мільярда доларів).

Для здійснення прямих виплат Данія мобілізувала ресурси відпускної допомоги, заморожених раніше, щоб працівники отримали їх при виході на пенсію, пише данське агентство Ritzau.

Яка сума належить кожному конкретному громадянину, буде залежати від розміру допомоги, заробленої в період з 1 вересня 2019 по серпень 2020 року.

Крім прямих виплат працюючим громадянам, парламент Данії погодив фінансову підтримку підданим, які живуть на соціальну допомогу, і пенсіонерам. Вони отримають по тисячі крон (151 долара).

Раніше повідомлялося, що на тлі пандемії коронавірусу цілий ряд країн вирішив надати своїм громадянам пряму фінансову підтримку.

Серед таких держав виявилися США, Іспанія, Японія і Сінгапур.