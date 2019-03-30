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    У світі

    Мей обдумує четверту спробу провести угоду щодо Brexit

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    Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей - Мей обдумує четверту спробу провести угоду щодо Brexit
    Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей

    Політикиня наголошує на тому, що Великій Британії потрібен «альтернативний шлях вперед»

    Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей шукає шляхи, щоб повернути до парламенту свою угоду про вихід з ЄС задля четвертої спроби завоювати підтримку депутатів. Про це пише ВВС.

    Мей сказала, що Великій Британії потрібен «альтернативний шлях вперед» після того, як її план був відихлений втретє в п'ятницю.

    Депутати від усіх партій перевірять підтримку інших варіантів під час другого туру «індикативних голосувань» у понеділок.

    Уряд поки що не зміг завоювати підтримку 34 консервативних депутатів, які кажуть, що угода залишає Велику Британію занадто тісно пов'язаною з ЄС.

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    Як повідомлялося, у п'ятницю Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

    Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.

    Цього тижня Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

    Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.

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