Мін’юст США розслідуватиме спроби адміністрації Трампа перехоплювати листування демократів

Адміністрація колишнього президента Трампа таємно конфіскувала телефонні дані як мінімум двох демократів в Палаті представників

Представники Демократичної партії в Конгресі назвали ці викриття вражаючими

Міністерство юстиції США розслідуватиме спроби відомства за часів 45-го президента Дональда Трампа перехоплювати дані про електронне спілкування представників Демократичної партії в Конгресі, повідомили у відомстві.

Цьому оголошенню передували повідомлення про те, що в 2018-м Мін’юст перехопив від компанії Apple частину даних про спілкування двох конгресменів-демократів в Палаті представників, а також частини працівників їх апаратів і навіть членів їх сімей.

Перехоплення цих даних було елементом спроб адміністрації Трампа з метою з’ясувати, хто публічно викривав таємну і службову інформацію, пов’язану з розслідуваннями втручання Росії у внутрішні справи США і з іншими питаннями національної безпеки.

Міністерство юстиції США уповноважено розслідувати витік інформації і робить це регулярно, але таке розслідування, що стосується членів Конгресу, одиничне.

Представники Демократичної партії в Конгресі назвали ці викриття вражаючими, демократи в Сенаті закликали виступити зі свідченнями двох міністрів юстиції часів президентства Трампа.

За повідомленнями, Мін’юст тоді отримав так звані метадані, що охоплюють інформацію про спілкування, як то дані про час і тривалість спілкувань, місця розташування співрозмовників і т.д. – але не сам зміст тих спілкувань, як то записи розмов, переслані під час тих спілкувань фотографії, інші файли, електронні листи тощо.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що працює над власною книгою.

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