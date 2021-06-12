Журналіст поставив дуже незручне запитання російському президенту (відео)

«Я звик до атак з різних сторін, з дуже багатьох приводів, різної якості і гостроти» – президент РФ

Путін висловив надію, що «з боку чинного президента США не буде імпульсивних кроків»

Президент Росії Володимир Путін, якого президент США Джо Байден погодився назвати вбивцею, вважає, що таке твердження американського лідера є проявом політичного суперництва, оскільки політики один одному «не молодий і наречена».

Про це Путін сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

Російський президент також підкреслив, що такі звинувачення чує нерідко.

«З тими людьми, з якими ми працюємо, сперечаємося на міжнародній арені, ми не молодий і наречена, які не клянемося один одному у вічній любові і дружбі. Ми партнери і в чомусь змагаємося один з одним», – сказав Путін і додав: »Я звик до атак з різних сторін, з дуже багатьох приводів, різної якості і гостроти. Мене це не дивує».

Путін також висловив надію, що «з боку чинного президента США не буде імпульсивних кроків».

Нагадаємо, Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.

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