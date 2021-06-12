«Пишу як божевільний»: Трамп працює над «книгою всіх книг»

За своє життя Дональд Трамп написав майже два десятки книг

Колишній глава Білого дому відхилив дві пропозиції щодо публікації книги «від несподіваних видавців»

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що працює над власною книгою.

Про це повідомляє Business Insider.

«Пишу як божевільний. Прийде час і я представлю вам книгу всіх книг», – заявив Трамп.

Колишній глава Білого дому зазначив, що відхилив дві пропозиції щодо публікації книги «від несподіваних видавців».

Також колишній президент повідомив, що зосереджений і на більш серйозних проєктах, але не уточнив яких.

За своє життя Дональд Трамп написав майже два десятки книг. Остання книга «Понівечена Америка. Як зробити її великою знову» вийшла за рік до його президентства в 2015 році.

Зазначимо, чинний президент США Джо Байден зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним 16 червня у Швейцарії. Попередник Байдена на посаді Дональд Трамп вже дав йому кілька порад: зокрема, не заснути під час перемовин та передати вітання.