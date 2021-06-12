«Загинули з вини різних людей», – Путін заперечив причетність до вбивств критиків Кремля
«Я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунку» – Путін
Путін різко відреагував після того, як журналіст назвав поіменно деяких опонентів Кремля
Президент Російської Федерації Путін прокоментував вбивства російських опозиціонерів в останні роки.
Про це Путін заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC.
На питання, чи був він «вбивцею», Путін дав ухильну відповідь.
Також Путін різко відреагував після того, як журналіст назвав поіменно деяких опонентів Кремля.
«Послухайте, ви знаєте, я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунка, за винятком того, що це словесне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу через різні причини, з вини різних людей», – сказав президент РФ.
WATCH: In an exclusive interview, @KeirSimmons presses Russian President Vladimir Putin on accusations that he has ordered assassinations of his adversaries. Putin responds to President Biden calling him a “killer.”— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) June 12, 2021
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Нагадаємо, Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.
До слова, інформаційна хвиля, викликана презентацією форми футбольної збірної України, де на футболках зображена мапа неподільної країни з півострівом Крим, почала вщухати. Волання на болотах ні до чого не призвели, а риторику в цьому питанні змінив непереобраний президент Росії Володимир Путін.