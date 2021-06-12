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    «Загинули з вини різних людей», – Путін заперечив причетність до вбивств критиків Кремля

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    &laquo;Я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунку&raquo; &ndash; Путін - «Загинули з вини різних людей», – Путін заперечив причетність до вбивств критиків Кремля

    «Я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунку» – Путін

    Фото AFP

    Путін різко відреагував після того, як журналіст назвав поіменно деяких опонентів Кремля

    Президент Російської Федерації Путін прокоментував вбивства російських опозиціонерів в останні роки.

    Про це Путін заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

    На питання, чи був він «вбивцею», Путін дав ухильну відповідь.

    Також Путін різко відреагував після того, як журналіст назвав поіменно деяких опонентів Кремля.

    «Послухайте, ви знаєте, я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунка, за винятком того, що це словесне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу через різні причини, з вини різних людей», – сказав президент РФ.

    Нагадаємо, Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.

    До слова, інформаційна хвиля, викликана презентацією форми футбольної збірної України, де на футболках зображена мапа неподільної країни з півострівом Крим, почала вщухати. Волання на болотах ні до чого не призвели, а риторику в цьому питанні змінив непереобраний президент Росії Володимир Путін.

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    Теги: МЗС Путін президент журналіст
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    «Загинули з вини різних людей», – Путін заперечив причетність до вбивств критиків Кремля