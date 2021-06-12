«Загинули з вини різних людей», – Путін заперечив причетність до вбивств критиків Кремля

«Я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунку» – Путін

Путін різко відреагував після того, як журналіст назвав поіменно деяких опонентів Кремля

Президент Російської Федерації Путін прокоментував вбивства російських опозиціонерів в останні роки.

Про це Путін заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

На питання, чи був він «вбивцею», Путін дав ухильну відповідь.

Також Путін різко відреагував після того, як журналіст назвав поіменно деяких опонентів Кремля.

«Послухайте, ви знаєте, я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунка, за винятком того, що це словесне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу через різні причини, з вини різних людей», – сказав президент РФ.

WATCH: In an exclusive interview, @KeirSimmons presses Russian President Vladimir Putin on accusations that he has ordered assassinations of his adversaries. Putin responds to President Biden calling him a “killer.”



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Нагадаємо, Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.

До слова, інформаційна хвиля, викликана презентацією форми футбольної збірної України, де на футболках зображена мапа неподільної країни з півострівом Крим, почала вщухати. Волання на болотах ні до чого не призвели, а риторику в цьому питанні змінив непереобраний президент Росії Володимир Путін.

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