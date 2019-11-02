Міністр енергетики США відмовляється свідчити на закритому засіданні Конгресу



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Міністр енергетики США Рік Перрі

Міністр не буде брати участь у секретній інквізиції в «зірковій» камері, де заборонено присутність адвоката агентства, - заявила прессекретарка Ріка Перрі

Міністр енергетики США Рік Перрі відмовиться свідчити у справі про імпічмент президенту Дональду Трампу перед закритою сесією комітетів Палати представників Конгресу США.

Про це повідомляє Reuters.

Речниця міністерства енергетики зазначила що Перрі готовий взяти участь у відкритих слуханнях.

«Міністр не буде брати участь у секретній інквізиції в «зірковій» камері, де заборонено присутність адвоката агентства», - заявила прессекретарка Шейлін Хайнс.

Вона також зазначила, що якщо комітет зацікавлений у проведенні серйозного розгляду, він може направити на розгляд міністра запрошення взяти участь у відкритому слуханні, на якому може бути присутнім адвокат департаменту і американський народ.

Як відомо, представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Публічні слухання у Конгресі можуть початися вже цього місяця.