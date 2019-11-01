Імпічмент Трампа: публічні слухання у Конгресі можуть початися вже цього місяця



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Графік слухань у Конгресі наразі невідомий

Спікер Палати представників не може сказати про часові рамки розслідування

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі очікує, що вже цього місяця розпочнуться публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Трампа, однак не знає, скільки ще триватиме весь процес.

Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

«Я припускаю, що громадські слухання відбудуться в листопаді», - зауважила Пелосі.

При цьому вона підкреслила, що будь-яке питання в процесі імпічменту має бути доведене до кінця. Пелосі зазначила, що не може сказати про часові рамки розслідування.

«Я не знаю, яким буде графік», - додала спікер. Пелосі також зауважила, що слухання свідків за зачиненими дверима триватимуть, «допоки вони будуть продуктивними».

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Перед цим члени Палати представників Конгресу від Демократичної партії США поширили текст резолюції, яка санкціонує продовження розгляду з метою імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 29 жовтня директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа.

Повідомлялося, що Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.