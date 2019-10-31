Трамп відреагував на затвердження у Конгресі резолюції про імпічмент



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Палата представників Конгресу схвалила резолюцію про імпічмент Трампа

Президент США назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію»

Президент США Дональд Трамп відреагував на затвердження резолюції щодо формалізації процедур, необхідних для оголошення йому імпічменту.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Це найбільше полювання на відьом за всю американську історію», - написав Трамп.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 жовтня 2019 р.

Як відомо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Напередодні члени Палати представників Конгресу від Демократичної партії США поширили текст резолюції, яка санкціонує продовження розгляду з метою імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 29 жовтня директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа.

Повідомлялося, що Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.

Раніше повідомлялося, що в американському Конгресі поновили слухання у справі про імпічмент президенту Дональда Трампа.

Після Філіпа Рікера в понеділок перед комітетами давав свідчення Чарльз Купперман, колишній заступник радника з нацбезпеки, у вівторок - Олександр Віндман, головний експерт Ради нацбезпеки Білого дому по Україні, в середу - Кетрін Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони з міжнародної безпеки, а в четвер - Тім Моррісон, головний радник з Росії і Європі в Раді нацбезпеки президента США.

Як відомо, федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.