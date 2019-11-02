Білий дім: ми готові до імпічменту Трампа



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Білий дім вважає імпічмент ймовірним, якщо не неминучим, робить висновок впливове видання The Hill

У Трампа визнали, що імпічмент «безумовно можливий»

Представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Про це в ефірі Fox News заявила речниця Білого дому Стефані Грішем.

«Ми готові до імпічменту. (Спікер Палати представників) Ненсі Пелосі дуже і дуже ясно дала зрозуміти, що палата демократів збирається голосувати (за імпічмент)», — сказала Грішем.

Вона також висловила сподівання, що демократи «отямляться» і усвідомлюють, що Трамп не зробив «нічого поганого».

Як пише The Hill, після коментаря Грішем напрошується висновок, що Білий дім вважає імпічмент ймовірним, якщо не неминучим.

Радниця Білого дому Келліенн Конуей також повідомила, що імпічмент «безумовно можливий» і що вона «підготовлена» до результату.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Публічні слухання у Конгресі можуть початися вже цього місяця.

Раніше члени Палати представників Конгресу від Демократичної партії США поширили текст резолюції, яка санкціонує продовження розгляду з метою імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 29 жовтня директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа.

Повідомлялося, що Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.