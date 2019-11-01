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    У світі

    Імпічмент Трампа: Держдеп погодився опублікувати документи щодо України

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    Імпічмент Трампа: Держдеп погодився опублікувати документи щодо України

    Документи планують представити до 22 листопада після їх обробки і внесення відповідних редакційних змін

    Держдепартамент США погодився опублікувати документи, пов'язані з адвокатом американського лідера Дональда Трампа Руді Джуліані і з політикою адміністрації США щодо України.

    Про це повідомляє The Hill з посиланням на заяву.

    Документи планують представити до 22 листопада після їх обробки і внесення відповідних редакційних змін.

    Відзначається, що мова йде про листування Джуліані з деякими радниками держсекретаря Майка Помпео, включаючи текстові повідомлення, листування в месенджерах, електронні листи і записи в календарі.

    Як відомо, 5 жовтня демократи в палаті представників Конгресу США запросили документи щодо України у Білого дому в зв'язку з розслідуванням в рамках імпічменту Трампа.

    Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

    Напередодні члени Палати представників Конгресу від Демократичної партії США поширили текст резолюції, яка санкціонує продовження розгляду з метою імпічменту президента Дональда Трампа.

    Нагадаємо, 29 жовтня директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа

    Повідомлялося, що Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.

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