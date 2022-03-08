Міністри оборони країн-членів НАТО зберуться на надзвичайну зустріч

Столтенберг скликає міністрів на нараду

Міністри оборони НАТО проведуть надзвичайну зустріч у режимі телеконференції 16 березня 2022 року. Така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Зустріч Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони відбудеться у середу, 16 березня 2022 року. Міністри зустрінуться у форматі захищеної телеконференції. Ця зустріч відбудеться під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під час надзвичайної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 4 березня союзники по НАТО висловили солідарність з Україною у її боротьбі проти неспровокованої та варварської російської агресії, але не змогли дійти згоди щодо запровадження безпольотної зони над Україною.

Водночас сьогодні Польща оголосила про рішення передати cвої МіГ-29 Вашингтону для потреб України.

Україна просить країни НАТО надати їй літаки радянського виробництва для протидії варварським повітряним атакам російської авіації на житлові квартали українських міст та селищ.

Нагадаємо, Росія не досягне успіхів. Прогноз НАТО на найближчі дні.

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