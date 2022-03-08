Червоний Хрест відповів на звинувачення президента Зеленського

Червоний Хрест пояснив, як можна правомірно використовувати його емблеми

Червоний Хрест зробив заяву щодо використання його емблем

Міжнародний Червоний Хрест оприлюднив заяву у відповідь на звинувачення з боку президента України Володимира Зеленського у цинічній позиції організації.

Червоний Хрест пояснив, як можна правомірно використовувати його емблеми під час збройного конфлікту.

Емблеми можуть використовувати в медичних цілях

Військовий медичний персонал, об’єкти і транспорт. Вони можуть використовувати ці емблеми для того, щоб показати, що вони надають вкрай необхідну медичну допомогу.

Уповноважений цивільний медичний персонал, об’єкти, транспорт. Їм потрібен дозвіл уповноваженого місцевого органа влади.

Емблеми можна використовувати Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

Це персонал та волонтери, які належать до: Національного Товариства Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Вони носять ці емблеми для того, щоб показати, що вони не є учасниками бойових дій.

Емблеми можна використовувати для позначення гуманітарної допомоги Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

Коли будь-яка частина Руху Червоного Хреста або Червоного Півмісяця перевозить допомогу до певної громади або місця, на весь транспорт та вантаж чітко нанесено емблему червоного хреста або червоного півмісяця. Це означає: «Не стріляйте».

«Ці емблеми можуть бути використані лише для захисту під час конфлікту або для того, щоб показати належність особи, транспортного засобу або об’єкта до Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Будь-яке неправомірне використання може послабити рівень захисту, який вони надають. А також негативно вплинути на безпеку доставки та надання вкрай необхідної медичної та іншої допомоги», - пояснив Міжнародний Червоний Хрест

Нагадаємо, 8 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний Червоний Хрест забороняє Україні використовувати свою емблему на машинах для евакуації населення із захоплених російськими нацистами українських міст.

Президент Міжнародного Червоного Хреста Петер Маурер запевнив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, що організація докладає зусиль для організації гуманітарних коридорів з і до Маріуполя.

раніше під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь від куль ворога загинули восьмеро людей. Попри обстріли російських військ поліцейські разом із військовими 6 березня все ж змогли вивезти з Ірпеня 200 цивільних мешканців, з них 50 дітей. Евакуація тривала біля села Романівка під мінометним обстрілом.