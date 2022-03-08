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    Якщо НАТО не може закрити небо, тоді хай дасть нам зброю – РНБО

    Якщо НАТО не може закрити небо, тоді хай дасть нам зброю – РНБО
    фото з відкритих джерел

    «Ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу» – Данілов

    Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до міжнародних партнерів і НАТО та попросив бойову авіацію і засоби ППО, якщо ті не можуть закрити небо над Україною. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ППО. Від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей. Якщо НАТО не хоче або неспроможне «закрити небо» над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах», – говориться у пості.

    Як повідомлялося, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія НАТО зброя РНБО війна Україна Олексій Данілов
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    Якщо НАТО не може закрити небо, тоді хай дасть нам зброю – РНБО