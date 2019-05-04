Місцеві вибори у Британії: партія Мей втратила 1355 депутатських мандатів



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Тереза Мей зазначила, що консерватори «переживають важкі часи»

Результат виборів виявився найгіршим для консерваторів за останні 25 років

За підсумками місцевих виборів, які пройшли в Англії і Північній Ірландії, Консервативна партія недорахувала 1355 депутатів і втратила контроль над 49 місцевими радами.

Про це повідомляє Sky News.

Результат виявився найгіршим для консерваторів за останні 25 років.

Лідер Консервативної партії і прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зазначила, що консерватори «переживають важкі часи».

Під час виступу перед однопартійцями, представник консерваторів перервав виступ прем'єр-міністра.

«Чому ви не підете у відставку? Ви не потрібні нам», - заявив представник Консервативної партії.

Зазначимо, що на виборах вирішувалася доля більш ніж 8000 депутатських мандатів. У деяких округах склад місцевих парламентів оновився повністю, в інших - частково.

До слова, колишній міністр закордонних справ Великої Британії та екс-мер Лондона Борис Джонсон написав у своєму Twitter, що 2 травня сходив на місцеві вибори. Але в його районі вибори не проходили.

Джерело: Новое Время