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    Місцеві вибори у Британії: партія Мей втратила 1355 депутатських мандатів

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    <p>Тереза Мей зазначила, що консерватори &laquo;переживають важкі часи&raquo;</p> - Місцеві вибори у Британії: партія Мей втратила 1355 депутатських мандатів

    Тереза Мей зазначила, що консерватори «переживають важкі часи»

    Результат виборів виявився найгіршим для консерваторів за останні 25 років

    За підсумками місцевих виборів, які пройшли в Англії і Північній Ірландії, Консервативна партія недорахувала 1355 депутатів і втратила контроль над 49 місцевими радами.

    Про це повідомляє Sky News.

    Результат виявився найгіршим для консерваторів за останні 25 років.

    Лідер Консервативної партії і прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей зазначила, що консерватори «переживають важкі часи».

    Під час виступу перед однопартійцями, представник консерваторів перервав виступ прем'єр-міністра.

    «Чому ви не підете у відставку? Ви не потрібні нам», - заявив представник Консервативної партії.

    Зазначимо, що на виборах вирішувалася доля більш ніж 8000 депутатських мандатів. У деяких округах склад місцевих парламентів оновився повністю, в інших - частково.

    До слова, колишній міністр закордонних справ Великої Британії та екс-мер Лондона Борис Джонсон написав у своєму Twitter, що 2 травня сходив на місцеві вибори. Але в його районі вибори не проходили.

    Джерело: Новое Время

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