Цільова мобілізація населення: уряд пояснив, кого вона торкнеться

Цільова мобілізація в умовах воєнного стану буде залучати населення до ліквідації наслідків війни

Уряд України розширив Положення «Про єдину державну систему цивільного захисту» додатковими завданнями, зокрема ввів цільову мобілізацію населення для ліквідації наслідків воєнних дій на територіях, що зазнали руйнувань. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції ТОТ України.

До вищезазначеного Положення додали наступні завдання:

проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;

заходи для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій;

залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.

Цільова мобілізація в умовах воєнного стану буде залучати населення до ліквідації руйнувань та пошкоджень територій, на яких велися бойові дії.

Нагадаємо, уряд створив державну систему гуманітарної допомоги.