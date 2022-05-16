Мобілізація в Україні: чи варто чекати нову хвилю повісток

Чи буде в Україні нова хвиля мобілізації?

Потреби в мобілізації будуть залежати від ситуації на сході України

Мобілізація в Україні була оголошена на три місяці й триватиме до 24 травня. Нині показники мобілізації виконані на 100%. Про це в ефірі Українського радіо розповів військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов.

«Зараз вона проводиться меншими темпами, бо на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони. У рамках мобілізації призиваються військовослужбовці запасу, визначені відповідними спеціальностями», – зазначив експерт.

Це означає, що призов громадян відбувається за тими професіями, які зараз потрібні для війська.

Також Владислав Селезньов зазначив, що потреби в мобілізації будуть залежати від ситуації на сході України.

«Якщо триватимуть бойові дії, українська армія нестиме втрати, потрібно буде поповнювати підрозділи фахівцями військових спеціальностей, тож громадян України, що перебувають у запасі, будуть призивати до лав ЗСУ. Вести мову про масштабну мобілізацію на сьогодні не доводиться, у цьому немає потреби», – розповів він.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили з особового складу понад 27 700 військовослужбовців, а також 1228 танків.