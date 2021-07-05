Moet Hennessy відмовиться від назви «шампанське» заради експорту в РФ

Новий російський закон виключає використання поняття «шампанське», якщо йдеться не про «російське шампанське», виготовлене в цій країні

Moet Hennessy почне маркувати свій напій як «ігристе вино» на пляшках, що призначені для експорту до Росії, аби відновити поставки в цю країну. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Згідно з прийнятими недавно Держдумою поправками до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування «шампанське» залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція – в тому числі і французьке шампанське – відповідно до букви закону, іменується ігристими винами. При цьому в попередній редакції документа термін «шампанське» поширювався не тільки на російську продукцію.

Це суперечить європейську законодавству щодо охорони географічних брендів від підробки. Зокрема, «шампанське» має застосовуватися тільки до продукту, який було виготовлено з винограду, що росте у французькому регіоні Шампань.

Зміна в російському законодавстві призвела до тимчасового припинення поставок продукції Moet Hennessy. Аби відновити постачання, Moet Hennessy змінить етикетки, включивши згадку про «ігристе вино» і прибравши «шампанське» на пляшках, що поставлятимуться до Росії.

Відповідно до європейського законодавства саме назва «шампанське» має застосовуватися до продукції бренду. Компанія Moët & Chandon, яка пізніше злилася з Hennessy, а потім — з Louis Vuitton, починала свою історію у 1740-х роках саме як постачальник вина з Шампаня до Парижа.

Через століття із введенням поняття марочного шампанського Moët почав виготовляти таке вино. Сьогодні бренд має королівський дозвіл як постачальник шампанського королеві Великої Британії Єлизавети II.