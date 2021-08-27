Молдова відновлює рух потяга Кишинів – Одеса

Поїзд «Кишинів – Одеса» був скасований в березні 2020 року через карантин в двох країнах – і потім не був відновлений

Маршрут потяга проходить територією невизнаного Придністров’я

«Молдовська залізниця» з 28 серпня відновлює рух потягів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Молдовської залізниці».

«За погодженням ДП «Молдовська залізниця» з АТ «Укрзалізниця» з 28.08.2021 року призначається курсування пасажирського поїзда 642/641 Одеса – Кишинів – Одеса відправленням з Одеси о 18:36, прибуттям до Кишинева о 22:33, відправленням з Кишинева о 07:09, прибуттям до Одеси о 10:55», – йдеться у повідомленні.

Поїзд курсуватиме щоденно.

Поїзд «Кишинів – Одеса» був скасований в березні 2020 року через карантин в двох країнах – і потім не був відновлений. Причиною цього стали як карантинні обмеження, так і складна економічна ситуація на молдовській залізниці.

Маршрут потяга проходить територією невизнаного Придністров’я.

У 2005-2010 роках поїзд між Кишиневом і Одесою не ходив взагалі через складну політичну ситуацію в Придністров'ї.

До слова, Зеленський і Шмигаль запізнились на парад з нагоди Дня незалежності Молдови.

Раніше повідомлялось, що літак із українською делегацією не міг приземлитися у столиці Молдови через погодні умови.

Сьогодні, 27 серпня, Республіка Молдова відзначає 30-річчя незалежності. Окрім керівництва України, до Кишиневу прибули президент Румунії Коаус Йоханіс та президент Польщі Анджей Дуда.

Напередодні стало відомо, що Зеленський їде до Молдови на урочистості.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також 27 серпня відвідує Кишинів, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.

Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи.

Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.