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    Молдова відновлює рух потяга Кишинів – Одеса

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    Поїзд &laquo;Кишинів &ndash; Одеса&raquo; був скасований в березні 2020 року через карантин в двох країнах &ndash; і потім не був відновлений - Молдова відновлює рух потяга Кишинів – Одеса

    Поїзд «Кишинів – Одеса» був скасований в березні 2020 року через карантин в двох країнах – і потім не був відновлений

    Фото з відкритих джерел

    Маршрут потяга проходить територією невизнаного Придністров’я

    «Молдовська залізниця» з 28 серпня відновлює рух потягів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Молдовської залізниці».

    «За погодженням ДП «Молдовська залізниця» з АТ «Укрзалізниця» з 28.08.2021 року призначається курсування пасажирського поїзда 642/641 Одеса – Кишинів – Одеса відправленням з Одеси о 18:36, прибуттям до Кишинева о 22:33, відправленням з Кишинева о 07:09, прибуттям до Одеси о 10:55», – йдеться у повідомленні.

    Поїзд курсуватиме щоденно.

    Поїзд «Кишинів – Одеса» був скасований в березні 2020 року через карантин в двох країнах – і потім не був відновлений. Причиною цього стали як карантинні обмеження, так і складна економічна ситуація на молдовській залізниці.

    Маршрут потяга проходить територією невизнаного Придністров’я.

    У 2005-2010 роках поїзд між Кишиневом і Одесою не ходив взагалі через складну політичну ситуацію в Придністров'ї.

    До слова, Зеленський і Шмигаль запізнились на парад з нагоди Дня незалежності Молдови.

    Раніше повідомлялось, що літак із українською делегацією не міг приземлитися у столиці Молдови через погодні умови.

    Сьогодні, 27 серпня, Республіка Молдова відзначає 30-річчя незалежності. Окрім керівництва України, до Кишиневу прибули президент Румунії Коаус Йоханіс та президент Польщі Анджей Дуда.

    Напередодні стало відомо, що Зеленський їде до Молдови на урочистості.

    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також 27 серпня відвідує Кишинів, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.

    Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи.

    Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.

    Теги: Молдова Одеса Укрзалізниця потяг залізниця Україна Придністров'я
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    Молдова відновлює рух потяга Кишинів – Одеса