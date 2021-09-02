Москва і Тирасполь звинуватили Київ у блокаді Придністров’я та пригрозили наслідками

У МЗС Росії заявили, що «обурливий крок Києва» завдає удару по інтересах всіх жителів Придністров’я

Росія та непідконтрольне Молдові Придністров’я звинуватили офіційний Київ у блокаді Тирасполя через рішення обмежити в’їзд на територію України транспортних засобів, не зареєстрованих відповідно до законодавства Республіки Молдова, та пригрозили наслідками для переговорного процесу з придністровського врегулювання, інформує «Главком».

«Даний обурливий крок Києва завдає удару по інтересах всіх жителів регіону, включаючи десятки тисяч українських громадян… Тим самим Україна повністю дискредитує себе як гаранта і посередника в роботі Постійної наради з політичних питань у рамках переговорного процесу придністровського врегулювання (формат «5+2», – ред.)», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Своє невдоволення висловили й представники придністровського режиму. Очільник так званого міністерства закордонних справ у Тирасполі Віталій Ігнат’єв повідомив, що Придністров’я звернулося із цього приводу до інших учасників формату врегулювання: Росії, Молдови, ОБСЄ і Євросоюзу.

«Я почув дуже серйозну заклопотаність з боку наших партнерів в рамках інтенсивного діалогу з ними й вчора, і сьогодні. Тому є надія на те, що спільними зусиллями вдасться нормалізувати обстановку…У Придністров'я є комплекс можливих заходів у відповідь, важелів, щоб якось впливати на ситуацію, але ми вважаємо, що тут потрібна конструктивна взаємодія, – сказав Ігнат’єв.

Він додав, що водії з Придністров’я мають проблеми не лише із номерними знаками реєстрації своїх транспортних засобів, а і з посвідченнями водія, виданих на непідконтрольній території.

Як повідомляв «Главком», з 1 вересня 2021 року Україна забороняє в’їзд на свою територію транспортних засобів, які зареєстровані на непідконтрольному Придністров’ї. Транспортні засоби власників, що проживають на лівому березі Дністра, мають бути зареєстровані у Республіці Молдова або мати нейтральні номери із позначкою «MD». У Прикордонній службі України пояснили, що це стосується і приватних, і комерційних транспортних засобів.

Відмітимо, що домовленості про такий крок були досягнуті ще у 2018 році.

До слова, з 28 серпня «Молдавська залізнична дорога» поновила рух поїздів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса. Також відомо, що Україна та Молдова відтермінували перехід до спільного прикодонного контролю на ділянці спільного кордону із Придністров’ям.