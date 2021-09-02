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    Тисячі підозрюваних. У Молдові розкрили схему підробки Covid-сертифікатів

    Особам, залученим до здійснення шахрайських схем з Covid-сертифікатами, загрожує до семи років в'язниці - Тисячі підозрюваних. У Молдові розкрили схему підробки Covid-сертифікатів
    Особам, залученим до здійснення шахрайських схем з Covid-сертифікатами, загрожує до семи років в'язниці
    Фото з архіву newsmaker.md

    Імена тисяч людей, підозрюваних у причетності до схем продажу підроблених сертифікатів, є на столі антикорупційного центру Молдови

    Національний антикорупційний центр Молдови розслідує схеми продажу підроблених сертифікатів про вакцинацію від Covid-19, зокрема через офіційні Центри публічного здоров’я. Про це повідомила міністр охорони здоров’я Молдови Ала Немеренко в ефірі телеканалу Jurnal TV, інформує «Главком».

    «Імена тисяч людей, підозрюваних у причетності до схем продажу підроблених сертифікатів про щеплення від Covid-19, є на столі Національного антикорупційного центру», – сказала Немеренко.

    За її словами, представники міністерства виявили ряд випадків, пов’язаних зі зловживаннями щодо імунізації проти Covid-19, серед яких і продаж сертифікатів про щеплення вартістю в кілька сотень євро.

    Особам, залученим до здійснення цих схем, загрожує до семи років в'язниці.

    «Після того, як я прийшла до міністерства, я розпочала внутрішнє розслідування і з жахом виявила тисячі підозрюваних…Люди, які беруть участь у таких схемах, недооцінили покарання за ці зловживання… У нас є імена лікарів, медсестер, медичних центрів, де цей бізнес поставили на рейки. Відповідно до законодавства, усім цим людям загрожує від двох до семи років позбавлення волі», – додала Немеренко.

    Відмітимо, за офіційними даними, рівень імунізації однією дозою по всій Молдові становить 20,6%, а двома дозами – 18,6%. Найвищий рівень вакцинації – 88,5% – серед медичних працівників.

    До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

    аніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

    Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

    МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.

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    Теги: шахрайство Молдова документи розслідування щеплення вакцинація коронавірус
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    Тисячі підозрюваних. У Молдові розкрили схему підробки Covid-сертифікатів