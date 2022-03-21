Молдова відкриває повітряний простір

Частина національного повітряного простору знову відкривається для цивільних і державних літаків

Члени комісії вирішили відкрити частину повітряного простору для авіапасажирських перевезень

Молдова частково відкриває повітряний простір для авіапасажирських перевезень. Про це йдеться у повідомленні Управління цивільними польотами Молдови.

«Від сьогодні, 12:00 за місцевим часом, частина національного повітряного простору знову відкривається для цивільних і державних літаків», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міжвідомча комісія з управління повітряним простором Республіки Молдова, переглянула оцінку поточної ситуації з безпекою повітряного простору у контексті російського наступу на Україну й члени комісії вирішили відкрити частину повітряного простору для авіапасажирських перевезень.

«У зв’язку з цим, починаючи відсьогодні, 21 березня 2022 року о 12:00 (за місцевим часом), частину національного повітряного простору буде відкрито для використання цивільною та державною авіацією, що дасть змогу відновити регулярні пасажирські перевезення», – йдеться у повідомленні.

Відмітимо, що повітряний простір України залишається закритим, тому польоти у північному, південному та східному напрямках не можуть виконуватися й усі рейси будуть спрямовані до та з Румунії.

Авіаоператори, які виконували регулярні рейси в міжнародному аеропорту Кишинева, якнайшвидше відновлять свою оперативну діяльність.