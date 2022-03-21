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    Молдова відкриває повітряний простір

    Частина національного повітряного простору знову відкривається для цивільних і державних літаків - Молдова відкриває повітряний простір
    Частина національного повітряного простору знову відкривається для цивільних і державних літаків
    фото з відкритих джерел

    Члени комісії вирішили відкрити частину повітряного простору для авіапасажирських перевезень

    Молдова частково відкриває повітряний простір для авіапасажирських перевезень. Про це йдеться у повідомленні Управління цивільними польотами Молдови.

    «Від сьогодні, 12:00 за місцевим часом, частина національного повітряного простору знову відкривається для цивільних і державних літаків», йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Міжвідомча комісія з управління повітряним простором Республіки Молдова, переглянула оцінку поточної ситуації з безпекою повітряного простору у контексті російського наступу на Україну й члени комісії вирішили відкрити частину повітряного простору для авіапасажирських перевезень.

    «У зв’язку з цим, починаючи відсьогодні, 21 березня 2022 року о 12:00 (за місцевим часом), частину національного повітряного простору буде відкрито для використання цивільною та державною авіацією, що дасть змогу відновити регулярні пасажирські перевезення», йдеться у повідомленні.

    Відмітимо, що повітряний простір України залишається закритим, тому польоти у північному, південному та східному напрямках не можуть виконуватися й усі рейси будуть спрямовані до та з Румунії.

    Авіаоператори, які виконували регулярні рейси в міжнародному аеропорту Кишинева, якнайшвидше відновлять свою оперативну діяльність.

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    Теги: росія окупанти Молдова війна Україна окупація перевезення #stoprussia
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    Молдова відкриває повітряний простір