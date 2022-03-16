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    Росія має вивести війська з території окупованого Придністров'я – Молдова

    Російська Федерація має забрати свої збройні сили &ndash; президентка Майя Санду - Росія має вивести війська з території окупованого Придністров'я – Молдова
    Російська Федерація має забрати свої збройні сили – президентка Майя Санду
    фото російських ЗМІ

    Санду озвучила вимоги: виведення військ, ліквідація боєприпасів на складі лівобережжя та мирне врегулювання ситуації у Придністров'ї

    Російська Федерація має вивести свої збройні сили з території Придністров'я, що є частиною Молдови. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, пишуть російські ЗМІ.

    Як зазначила глава молдавської держави, Росія відіграє важливу роль у придністровському конфлікті. Раніше Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) було прийнято поправку до документа про дії ЗС РФ в Україні. Відповідно до цього документа, територія Придністровської Молдавської Республіки називається не інакше як «зона російської окупації».

    Санду озвучила вимоги виведення військ, ліквідації боєприпасів на складі лівобережжя та мирного врегулювання ситуації у Придністров'ї.

    Нагадаємо, Росія може залучити до війни бійців із Придністров'я: дані Генштабу.

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    Теги: росія Молдова ПАРЄ Придністров'я Майя Санду
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    Росія має вивести війська з території окупованого Придністров'я – Молдова