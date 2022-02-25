Молдова заблокувала сайт, який виправдовував вторгнення Путіна в Україну
Інформація про блокування Інтернет порталу з’явилася на телеграм каналі INDEX. Вказаний ресурс дійсно не працює.
Служба розвідки та безпеки (SIS) Республіки Молдова заблокувала сайт, який виправдовував вторгнення в Україну, передає «Главком».
Інформація про блокування Інтернет порталу з’явилася на телеграм каналі INDEX. Вказаний ресурс дійсно не працює.
Повідомляється, що це перший ресурс, до якого були застосовані такі міри в умовах надзвичайного стану. Йдеться про сайт vkurse.md.
За даними SIS «[сайт] розповсюджує інформацію на територію Республіки Молдова із-за кордону на основі матеріалів іноземних інформаційних агентств, які виправдовують військову агресію проти законно обраної влади в Україні».
24 лютого стало відомо, що Молдова і Литва запроваджують надзвичайних стан. Зокрема, президент Молдови Майя Санду повідомила, що Вища Рада безпеки країни вирішила ввести у країні режим надзвичайного стану через напад Росії на Україну.
Після запровадження надзвичайного стану Молдова оголосила, що закриває свій повітряний простір через війну в сусідній Україні.