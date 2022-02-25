Молдова заблокувала сайт, який виправдовував вторгнення Путіна в Україну

Це перший ресурс, до якого були застосовані такі міри в умовах надзвичайного стану

Інформація про блокування Інтернет порталу з’явилася на телеграм каналі INDEX. Вказаний ресурс дійсно не працює.

Служба розвідки та безпеки (SIS) Республіки Молдова заблокувала сайт, який виправдовував вторгнення в Україну, передає «Главком».

Інформація про блокування Інтернет порталу з’явилася на телеграм каналі INDEX. Вказаний ресурс дійсно не працює.

Повідомляється, що це перший ресурс, до якого були застосовані такі міри в умовах надзвичайного стану. Йдеться про сайт vkurse.md.

За даними SIS «[сайт] розповсюджує інформацію на територію Республіки Молдова із-за кордону на основі матеріалів іноземних інформаційних агентств, які виправдовують військову агресію проти законно обраної влади в Україні».

24 лютого стало відомо, що Молдова і Литва запроваджують надзвичайних стан. Зокрема, президент Молдови Майя Санду повідомила, що Вища Рада безпеки країни вирішила ввести у країні режим надзвичайного стану через напад Росії на Україну.

Після запровадження надзвичайного стану Молдова оголосила, що закриває свій повітряний простір через війну в сусідній Україні.