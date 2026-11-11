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Молдова зобов'язала школи захищати вчителів від агресії батьків та учнів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Молдова зобов'язала школи захищати вчителів від агресії батьків та учнів
Молдова зобов'язала школи повідомляти поліцію про агресію проти вчителів
фото: protocol.ua

Адміністрації навчальних закладів повинні звертатися до поліції у випадках погроз, образ і нападів на педагогів

Міністерство освіти Молдови посилило вимоги до захисту педагогів від агресивної поведінки батьків та учнів. Рада з етики при відомстві закликала адміністрації шкіл негайно повідомляти правоохоронні органи про випадки фізичного насильства, погроз та образ на адресу вчителів. Водночас керівництву навчальних закладів заборонили чинити тиск на працівників, які повідомляють про такі інциденти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Міністерства освіти та досліджень Молдови.

Відповідно до рекомендацій Ради з етики, адміністрації шкіл повинні забезпечувати належне реагування на будь-які прояви агресії проти педагогічних працівників. Йдеться не лише про фізичні напади, а й про словесні образи, погрози та інші форми тиску з боку учнів або їхніх батьків.

У разі виникнення таких ситуацій керівництво навчального закладу має невідкладно звертатися до поліції. Водночас постраждалим учителям повинні надавати необхідну юридичну та психологічну допомогу.

Окрему увагу приділили захисту педагогів від можливого тиску з боку адміністрації. Керівникам шкіл заборонено примушувати працівників замовчувати випадки агресії або застосовувати до них дисциплінарні заходи через подання скарг.

Причиною посилення вимог стали випадки, коли адміністрації навчальних закладів замість підтримки постраждалих педагогів чинили на них тиск. 

Одним із прикладів став випадок у Дубоссарському районі Молдови, де мати одного з учнів побила вчительку. За результатами розгляду справи жінку оштрафували на 2 тис. молдовських леїв.

Цей інцидент став одним із прикладів агресії щодо педагогів, на які звернули увагу під час обговорення необхідності посилення їхнього захисту.

Нові вимоги передбачають, що адміністрації навчальних закладів повинні реагувати на повідомлення про насильство та забезпечувати підтримку постраждалих працівників. При цьому звернення вчителя по допомогу не повинно ставати підставою для його покарання чи переслідування з боку керівництва.

Рада з етики також наголосила на необхідності юридичного супроводу педагогів, які постраждали від агресії. Психологічна підтримка має допомогти працівникам впоратися з наслідками конфліктних ситуацій.

Нагадаємо, у січні 2026 року «Главком» повідомляв, що в одній зі шкіл Києва учень із ножем напав на вчительку та однокласника. Обоє отримали тілесні ушкодження. На місці події працювали правоохоронці, ювенальні поліцейські та психологи.

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Теги: Молдова школа булінг

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