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Чи отримують вчителі в держшколах 40 тис. грн? Допис математика з Києва збурив мережу

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Чи отримують вчителі в держшколах 40 тис. грн? Допис математика з Києва збурив мережу
Педагоги обговорюють розмір зарплат у державних школах
Фото з відкритих джерел

У соцмережах обговорюють реальний розмір зарплат учителів державних шкіл після підвищення виплат

Математик Євген Ткаченко розповів, що під час співбесіди в одній із державних шкіл Києва йому назвали зарплатний діапазон для звичайного вчителя від 20 тис. до 40 тис. грн. Педагог засумнівався в реалістичності таких сум і запитав колег, скільки вони насправді отримують за свою роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Євгена Ткаченка у Facebook.

За словами Ткаченка, він шукав підробіток на кілька годин і під час співбесіди директорка школи запропонувала йому розглянути можливість повноцінного працевлаштування. Вона пояснила, що після підвищення зарплат звичайні вчителі закладу отримують від 20 тис. до 40 тис. грн.

Сам автор допису працює у закладі фахової передвищої освіти на 0,89 ставки та має кураторство. За його словами, загалом він отримує трохи більше ніж 9 тис. грн.

Чи отримують вчителі в держшколах 40 тис. грн? Допис математика з Києва збурив мережу фото 1
Скриншот допису Євгена Ткаченка / Facebook

Ткаченко поцікавився в педагогів, чи реально отримувати 30–40 тис. грн на одну ставку, чи такі суми передбачають більше навчальне навантаження, вищу кваліфікаційну категорію та додаткові обов'язки.

У коментарях під дописом педагоги зазначають, що зарплата у 20–25 тис. грн можлива за умови значного навчального навантаження, стажу, вищої кваліфікаційної категорії та класного керівництва. Водночас отримання близько 32 тис. грн, за словами однієї з учасниць обговорення, потребує ще більшого навантаження та низки додаткових доплат.

Чи отримують вчителі в держшколах 40 тис. грн? Допис математика з Києва збурив мережу фото 2
Скриншот коментарів під дописом Євгена Ткаченка / Facebook

Інший учасник обговорення, Філіп Пилипенко, також вважає зарплату у 20–40 тис. грн реальною. За його словами, для цього потрібне навантаження понад одну ставку та додаткові виплати за перевірку зошитів, класне керівництво, роботу з дітьми з особливими освітніми потребами й вислугу років. Водночас він зазначає, що зарплата вчителя-початківця без доплат може становити 16–20 тис. грн, а сума залежить і від міста.

У відповідь інша педагогиня зауважила, що навіть із 36-річним стажем, вищою категорією та доплатами за зошити й інклюзію не отримує 20 тис. грн. Ще одна учасниця дискусії припустила, що вищі суми можливі за умови роботи протягом усього дня та значного навчального навантаження.

Чи отримують вчителі в держшколах 40 тис. грн? Допис математика з Києва збурив мережу фото 3
Скриншот коментарів під дописом Євгена Ткаченка / Facebook

Частина педагогів, які долучилися до обговорення, сумнівається в можливості отримувати 30–40 тис. грн навіть за значного навантаження.

Зокрема, вчителька математики Марія Жичицька зазначила, що за 35 годин навантаження отримувала 18–19 тис. грн. Валерій Шишка розповів, що за 18,5 години на тиждень, першої кваліфікаційної категорії, 34 років педагогічного стажу, роботи з інклюзивними класами та перевірки зошитів отримує 17 тис. грн після сплати податків.

Чи отримують вчителі в держшколах 40 тис. грн? Допис математика з Києва збурив мережу фото 4
Скриншот коментарів під дописом Євгена Ткаченка / Facebook

Водночас педагоги наводять приклади значно менших виплат навіть за тривалого стажу роботи. Так, Тетяна Висоцька з Рівного розповіла, що понад рік тому, працюючи на одну ставку вчителькою першої категорії з 25-річним стажем, отримувала близько 9 тис. грн після сплати податків. Через низьку зарплату вона вирішила піти зі школи

Ще одна учасниця обговорення, Таня Дейнека, зауважила, що зарплати на рівні 30–40 тис. грн можна отримувати за умови роботи на 1,5–2 ставки. Вона порівняла таке навантаження з роботою одразу на двох роботах і виконанням багатьох додаткових обов’язків.

Чи отримують вчителі в держшколах 40 тис. грн? Допис математика з Києва збурив мережу фото 5
Скриншот коментарів під дописом Євгена Ткаченка / Facebook

Інші учасники обговорення також поділилися власними прикладами. Зокрема, заступник директора школи Андрій Кирилюк повідомив, що з урахуванням додаткових дев'яти навчальних годин і 13 років стажу отримує 26 тис. грн. Водночас інші педагоги скаржаться на значно менші виплати. Одна з учасниць дискусії зазначила, що навіть за 49 років педагогічного стажу та вищої кваліфікаційної категорії ніколи не отримувала зарплати, про які йдеться в обговоренні.

Чи отримують вчителі в держшколах 40 тис. грн? Допис математика з Києва збурив мережу фото 6
Скриншот коментарів під дописом Євгена Ткаченка / Facebook

Водночас у дискусії порушили й питання надмірного педагогічного навантаження. Сергій Потьомкін вважає, що проведення шести-семи уроків на день може негативно позначатися на якості викладання. На його думку, така кількість занять виснажує вчителя, адже підготовка до уроків також потребує часу. Водночас він зауважує, що на одну ставку педагогу складно прожити.

Чи отримують вчителі в держшколах 40 тис. грн? Допис математика з Києва збурив мережу фото 7
Скриншот коментарів під дописом Євгена Ткаченка / Facebook

Раніше «Главком» писав, що українські батьки влаштували дискусію в соцмережах щодо переваг приватних і державних шкіл. Користувачі ділилися власним досвідом навчання дітей у різних закладах, порівнювали умови, якість викладання та вартість освіти. Частина коментаторів вважала, що хорошу освіту можна здобути й у державній школі, інші віддавали перевагу приватним закладам. Водночас деякі батьки наголошували, що вирішальним чинником є не форма власності школи, а конкретний учитель.

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Теги: зарплата школа навчання батьки педагог

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