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    Момент вибуху на брянській нафтобазі (відео)

    Камера спостереження зафіксувала момент вибуху на брянській нафтобазі - Момент вибуху на брянській нафтобазі (відео)
    Камера спостереження зафіксувала момент вибуху на брянській нафтобазі
    фото з місцевих ЗМІ

    У мережі з’явилося відео вибуху на нафтобазі у Брянську

    Відео вибуху на нафтобазі «Транснєфть Брянск Дружба» потрапило в одну із камер спостереження. Пізніше запис був викладений у соцмережі та на YouTube.

    На відео зафіксований момент вибуху, після якого починається пожежа.

    Безпосередньо перед вибухом на запису чутно звук, який російські користувачі YouTube у коментарях назвали схожим на звук ракети чи артилерійського снаряду.

    Дехто із росіян звинуватив у вибуху і пожежі власне військове начальство. «Звук підльоту чутно з початку відео, ракета, що летить, не може так довго сигналізувати про «своє прибуття». Це був літак, з якого пустили ракету. Диверсія вищих чинів армії».

    В цілому, більшість росіян, які прокоментували це відео, не вірять у жодну випадковість: «Всі прикордонні райони (України, звідки міг бути завданий такий удар – ред.) зайняті нашими – подивіться карту. Це диверсія чи провокація, щоб розпочати мобілізацію та забирати хлопців на фронт!»

    Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

    Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

    Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

    Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

    Теги: пожежа вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Момент вибуху на брянській нафтобазі (відео)