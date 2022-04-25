Момент вибуху на брянській нафтобазі (відео)

У мережі з’явилося відео вибуху на нафтобазі у Брянську

Відео вибуху на нафтобазі «Транснєфть Брянск Дружба» потрапило в одну із камер спостереження. Пізніше запис був викладений у соцмережі та на YouTube.

На відео зафіксований момент вибуху, після якого починається пожежа.

Безпосередньо перед вибухом на запису чутно звук, який російські користувачі YouTube у коментарях назвали схожим на звук ракети чи артилерійського снаряду.

Дехто із росіян звинуватив у вибуху і пожежі власне військове начальство. «Звук підльоту чутно з початку відео, ракета, що летить, не може так довго сигналізувати про «своє прибуття». Це був літак, з якого пустили ракету. Диверсія вищих чинів армії».

В цілому, більшість росіян, які прокоментували це відео, не вірять у жодну випадковість: «Всі прикордонні райони (України, звідки міг бути завданий такий удар – ред.) зайняті нашими – подивіться карту. Це диверсія чи провокація, щоб розпочати мобілізацію та забирати хлопців на фронт!»

Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.