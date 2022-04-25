Нафтобази, що горять у Брянську, входять до нафтопроводу Дружба

Брянська нафтобаза належить «Роснєфті»

Нафтобази, що горять у Брянську, входять до комплексу нафтопроводу Дружба, через яку до Європи надходить нафта.

Брянськ – головна розподільна ділянка.

Брянська нафтобаза належить «Роснєфті». Ця нафтова компанія бере активним чином участь у «Z-операції» шляхом поставки нафтопродуктів, в т.ч. на своїх фірмових бензовозах.

Крім того, Брянська нафтобаза бере участь в експлуатації нафтопроводу «Дружба», що належить «Транснєфті».

Нагадаємо, що останні кілька тижнів Росія ледь не щодня у вогні. Так, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. Того ж дня на території хімзаводу у місті Кінешма також сталася пожежа. За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м.