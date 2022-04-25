Росія нарешті визнала: горить нафтопровід «Дружба», про ракетний склад – ні слова

Офіційні російські структури визнали факт пожежі на нафтобазі. Про ракетний склад поки шо мовчать

Російські надзвичайними стверджують, що внаслідок пожежі на нафтобазі у Брянську ніхто не постраждав

Росія офіційно визнала факт пожежі на брянській нафтобазі. Про це з посиланням на прес-службу МНС Росії пише видання «Інтерфакс».

За інформацією, наданою представниками міністерства з надзвичайних ситуацій, у Брянську горить нафтобаза «Транснєфть Брянск Дружба».

За попередніми даними, оприлюдненими виданням «Інтерфакс», під час пожежі ніхто з працівників нафтобази чи жителів міста не постраждав.

Також зазначається, що евакуація сусідніх з нафтобазою районів Брянська проводитися не буде.

Сама компанія «Транснєфть-Дружба» пожежу на нафтобазі поки що не коментує.

Пожежу на території військової частини із ракетним складом, про яку раніше повідомляли місцеві Telegram-канали, брянська філія міністерства з надзвичайних ситуацій не повідомляє.

Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.