У Брянську горять нафтобаза і ракетний склад: що кажуть російські пропагандисти

Російські провладні Telegram-канали уже звинуватили Україну у вибухах та пожежі на території Брянська

У Брянську горять резервуари з паливом на нафтобазі «Дружба». Також місцеві жителі у соцмережах повідомляють про пожежу на складі у військовій частині.

За неофіційною інформацією, пожежам передували кілька вибухів. На відеозаписах, викладених у соцмережі та месенджері, зафіксований звук повітряної тривоги, який лунав над Брянськом.

Російські пропагандисти звинуватили у цих інцидентах Україну. Відомий прокремлівський блогер Zerguillo (Сергій Колясников) назвав події у Брянську «демонстрацію» з боку України відразу за декількома положеннями.

По-перше, зазначив Zerguillo, вибухи у Брянську демонструють можливості української армії завдавати удари не тільки по прикордонних територіях Росії, оскільки від кордону України до Брянська – більше 100 км.

По-друге, відразу дві пожежі у різних кінцях міста виключають будь-які причини цих інцидентів на кшталт «вибух через недотримання техніки безпеки». Вибухи з різницею у 10 хвилин на великій відстані один від одного не можна списати на «куріння біля резервуару», – упевнений російський пропагандист.

Цієї ж позиції дотримується і відомий телеведучий-пропагандист Володимир Соловйов, який перепостив текст блогера Zerguillo на своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, російські Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».