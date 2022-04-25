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    У Брянську горять нафтобаза і ракетний склад: що кажуть російські пропагандисти

    Російські пропагандисти уже звинуватили у пожежах в Брянську Україну - У Брянську горять нафтобаза і ракетний склад: що кажуть російські пропагандисти
    Російські пропагандисти уже звинуватили у пожежах в Брянську Україну
    фото із соцмереж

    Російські провладні Telegram-канали уже звинуватили Україну у вибухах та пожежі на території Брянська

    У Брянську горять резервуари з паливом на нафтобазі «Дружба». Також місцеві жителі у соцмережах повідомляють про пожежу на складі у військовій частині.

    За неофіційною інформацією, пожежам передували кілька вибухів. На відеозаписах, викладених у соцмережі та месенджері, зафіксований звук повітряної тривоги, який лунав над Брянськом.

    Російські пропагандисти звинуватили у цих інцидентах Україну. Відомий прокремлівський блогер Zerguillo (Сергій Колясников) назвав події у Брянську «демонстрацію» з боку України відразу за декількома положеннями.

    По-перше, зазначив Zerguillo, вибухи у Брянську демонструють можливості української армії завдавати удари не тільки по прикордонних територіях Росії, оскільки від кордону України до Брянська – більше 100 км.

    По-друге, відразу дві пожежі у різних кінцях міста виключають будь-які причини цих інцидентів на кшталт «вибух через недотримання техніки безпеки». Вибухи з різницею у 10 хвилин на великій відстані один від одного не можна списати на «куріння біля резервуару», – упевнений російський пропагандист.

    Цієї ж позиції дотримується і відомий телеведучий-пропагандист Володимир Соловйов, який перепостив текст блогера Zerguillo на своєму Telegram-каналі.

    Нагадаємо, російські Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

    Теги: пожежа вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Брянську горять нафтобаза і ракетний склад: що кажуть російські пропагандисти