Московський патріархат з Путіним вирішили збудувати у Росії другий Ватикан. Місце вже обрано



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Підмосковне місто Сергієв Посад має стати «столицею»

У РПЦ розповіли про ідею «столиці російського православ'я»

Глава синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської православної церкви митрополит Іларіон заявив, що місто Сергієв Посад стане «столицею російського православ'я».

За словами ієрарха, в реалізації цього проекту візьмуть президент РФ Володимир Путін і церква, «але інтереси місцевих жителів будуть враховані», повідомляє російське видання «Вести».

«Таким центром вже є Троїце-Сергієва лавра, але за стінами лаври люди опиняються в несприятливій атмосфері міста, де слабо розвинена інфраструктура, і це питання потрібно вирішувати на державному рівні», - пише ЗМІ.

Нагадаємо, направлення Константинополем представників в Україну викликало істерику РПЦ.

Раніше Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Зазначимо, Вселенський патріарх Варфоломій декілька разів заявив про відсутність канонічних прав церковної влади Росії над Україною. Востаннє це було зроблено на Синаксі. Варфоломій до цього повідомив, що Вселенський патріархат ніколи не визнавав канонічності московського управління Київською митрополією.

Оприлюднені ключові «українські пункти» з промови Вселенського патріарха Варфоломія на Синаксі.

Константинопольська церква вирішила, що може надавати автокефалію без згоди інших церков.