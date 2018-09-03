Оприлюднені ключові «українські пункти» з промови Вселенського патріарха Варфоломія на Синаксі



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Фото: uocofusa.org

Зокрема, Варфоломій заявив, що російська церква одна несе відповідальність за церковні проблеми в Україні

Вселенський патріарх Варфоломій не визнає московської церковної юрисдикції над Україною.

Про це 3 вересня в своєму Facebook написав архієпископ Чернігівський і Ніжинський, прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

Він навів ключові пункти з промови Вселенського Патріарха Варфоломія на Синаксі, які стосуються українського питання:

1. Перенесення місця перебування митрополитів Київських на початку XIV ст. до Москви відбулося без благословення Матері Церкви Константинопольської і побожний український народ не раз робив кроки до усунення з-під влади Москви.

2. Патріархат у Москві був проголошений без включення до нього Київської Митрополії.

3. Лист 1686 р. був наданий під тиском і через обставини, і в ньому йшлося лише про надання дозволу (вжите англійське слово «ліцензія») Московському патріарху посвідчувати Київського митрополита. Але цей митрополит мав і надалі визнавати Вселенського Патріарха як свого главу і перебувати в його юрисдикції, про що мало свідчити згадування імені Вселенського Патріарха за богослужінням. Ці умови не були дотримані.

4. Ніяких інших документів, які б свідчили про «повну передачу» Київської Митрополії в юрисдикцію Московського Патріархату, не відомо.

5. Канон 1 Вселенського собору зобов‘язує Патріархів не поширювати свої права поза межі своєї юрисдикції.

6. Вселенський Патріархат терпеливо ставився до порушення його прав, але це не означає згоду з таким порушенням чи що воно стало законною справою.

7. Всім відомі церковні проблеми в Україні і Російська Церква одна несе відповідальність за них. А тому, як причина проблем, вона не може бути тим, хто їх вирішить.

8. Питання також потребує дій Вселенського Патріарха ще й тому, що до нього з проханням про це зверталася і влада Україні, і (дослівно) «Патріарх» Філарет Київський. Щодо всього комплексу українських питань на прохання Церкви була підготовлена доповідь на понад 90 сторінок, яка буде заслухана.

9. Також беззаперечним є канонічний привілей Вселенського Патріарха на розгляд апеляцій до нього від єпископів та кліру і вірних інших Помісних Церков, якщо вони не можуть отримати канонічного захисту своїх прав у власній Церкві. На цю тему також є доповідь.

Архієпископ додав, що рішення про Томос ухвалює Синод, найближча сесія якого відбудеться на початку жовтня.

Нагадаємо, 1 вересня у Стамбулі розпочався Архієрейський Собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання Українській православній церкві автокефалії. Собор триватиме до 3 вересня.

На Собор прибули понад сто єпископів з усього світу. Собор відкрив патріарх Константинополя Варфоломій, який прочитав доповідь стосовно самоуправства церковної влади Москви по відношенню до Київської митрополії.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.