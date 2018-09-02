Варфоломій розказав ієрархам про самоуправство Москви щодо Києва
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Патріарх Варфоломій зачитав на Соборі доповідь
Вселенський патріарх Варфоломій на відкритті Собору в Стамбулі прочитав доповідь стосовно самоуправства церковної влади Москви по відношенню до Київської митрополії. Про це повідомив незалежний журналіст Сакен Аймурзаєв.
За його словами, у цій доповіді його святість перерахував численні приклади московського самоуправства по відношенню до Київської митрополії докладно, починаючи з XV століття.
«Цей великий історичний екскурс - зайве підтвердження того, що Синаксисі (Собор Вселенського патріархату) обговорить всі передумови - історичні зокрема - для надання Києву автокефалії», - зауважив журналіст.
Нагадаємо, у Стамбулі розпочався Архієрейський Собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання українській Православній церкві автокефалії. На Собор прибули понад сто єпископів з усього світу. Собор відкрив патріарх Константинополя Варфоломій.
Собор триватиме до 3 вересня. Питання України планують розглянути 2 вересня у другій половині дня.