Направлення Константинополем представників в Україну викликало істерику РПЦ



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Собор Василія Блаженного у Кремлі

РПЦ погрожує діями у відповідь на намір Вселенського патріарха

Російська православна церква обурена направленням Вселенським патріархатом до Києва архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади. Відповідна заява поширена у суботу, 8 вересня, після рішення Константинополя.

«Священний синод Російської православної церкви висловлює рішучий протест і глибоке обурення в зв'язку з опублікованими 7 вересня 2018 року комюніке генерального секретаріату Священного синоду Константинопольського патріархату, в якому повідомляється про призначення двох ієрархів цієї церкви - архієпископа Памфілійського Данила (США) і єпископа Едмонтонського Іларіона (Канада) - екзархами Константинопольського патріархату в Києві», - сказано в заяві (в документі слово «екзархи» взято у лапки – «Главком»).

РПЦ заявила про загрозу розриву із Константинополем через його рішення, яке вважає неканонічним.

«Дані дії заводять в тупик відносини між Російською і Константинопольської церквами, створюють реальну загрозу єдності всього світового Православ'я. Священний синод Російської православної церкви заявляє, що вся повнота відповідальності за дані антиканонічні діяння лягає особисто на патріарха Варфоломія і тих осіб в Константинопольської церкви, які їх підтримують. Відповідні дії Московського патріархату підуть в самий найближчий час», - сказано в заяві.

РПЦ заявила, що Константинополь чинить дії стосовно України, ґрунтуючись на «помилкових тлумаченнях історичних фактів і посилається на нібито наявні у нього виключні владні повноваження, якими він насправді не володіє і ніколи не мав».

Нагадаємо, Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Зазначимо, Вселенський патріарх Варфоломій декілька разів заявив про відсутність канонічних прав церковної влади Росії над Україною. Востаннє це було зроблено на Синаксі. Варфоломій до цього повідомив, що Вселенський патріархат ніколи не визнавав канонічності московського управління Київською митрополією.

Оприлюднені ключові «українські пункти» з промови Вселенського патріарха Варфоломія на Синаксі.

Константинопольська церква вирішила, що може надавати автокефалію без згоди інших церков.



