Константинопольська церква вирішила, що може надавати автокефалію без згоди інших церков



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Фото: hromadske.ua Собор Константинопольської церкви

Процедура надання Томосу може зайняти до одного місяця

На Архієрейському соборі Константинопольської церкви у Стамбулі сьогодні, 2 вересня, єпископи розглянули питання про те, наскільки Константинопольська церква уповноважена без згоди інших церков надавати автономію, автокефалію церкві, яка про це просить. Про це повідомляє «Громадське» з місця події.

Відповідь, яку ухвалили єпископи за результатами цього обговорення ствердна — «так, Константинопольський патріархат може надавати автокефалію без будь-яких узгоджень».

Відзначається, що процедура надання Томосу може зайняти до одного місяця, оскільки всі діяння цього Собору мають бути зафіксовані і відповідно затверджені синодом.

Нагадаємо, у Стамбулі розпочався Архієрейський Собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання українській Православній церкві автокефалії. На Собор прибули понад сто єпископів з усього світу. Собор відкрив патріарх Константинополя Варфоломій.

Вселенський патріарх Варфоломій на відкритті Собору в Стамбулі прочитав доповідь стосовно самоуправства церковної влади Москви по відношенню до Київської митрополії.

Собор триватиме до 3 вересня.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Раніше повідомлялося, що патріарх Сербської православної церкви Іриней просить не надавати Україні томос. Він надіслав Вселенському Патріарху Варфоломію листа, в якому обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.