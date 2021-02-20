У Нацраді пояснили, за що подали до суду на «112 Україна» і Zik

Два канали під час перевірок не надали потрібних документів

Телекомпанії, пов’язані з Медведчуком, перешкоджали перевіркам регулятора

Під час перевірки на каналах «112 Україна» і Zik Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не отримала всіх запитуваних документів. Це дорівнює недопуску до проведення перевірки та дозволяє звернутися до суду шодо анулювання ліцензії. Про це зазначив перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому».

«В нашому випадку щодо перевірок виникла нова історія завдяки «ковіду». У цей карантинний період ми запровадили новий вид перевірок, так звані «безвиїзні» перевірки, які не передбачають безпосереднього контакту персоналу – лише обмін листами. Телекомпанії мали нам надати вичерпні відповіді на наші запитання і всі документи. Цього не зробили, надали нам відповіді однакові як під копірку. Але не надали документів, які називаються «сітка мовлення», – підкреслив Коваль.

Від додав, аби представники телеканалу надали відповідний документ, то визнали би, що від своєї сітки відхилилися у певні дні, коли Нацрада їх моніторила.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернеться з позовом до суду щодо анулювання ліцензії каналів ZIK та «112 Україна». Такі рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 12 лютого.

Обидва канали під час проведення кількох перевірок не надали усіх потрібних документів, зокрема копії сіток мовлення.

Перевірки стосувались, зокрема, трансляції зустрічі Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Також Нацрада оголосила кілька попереджень за розпалювання ворожнечі в етері через трансляцію згаданої зустрічі, а також через марафон «Тхне Соросом» та анонс марафону «Реванш соросятні».

Зазначимо, що на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.