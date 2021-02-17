Росія не збирається звільняти Навального на вимогу ЄСПЛ

Російська конституція дозволяє уряду ігнорувати рішення ЄСПЛ

Влада Росії не планує випускати опозиціонера Олексія Навального на вимогу Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це заявив віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой, повідомляють росЗМІ.

Він зазначив, що російська конституція дозволяє уряду ігнорувати рішення ЄСПЛ як політизоване і таке, що суперечить основному закону.

«Якщо таке рішення буде, то звичайно, Російська Федерація виконувати його не буде. У конституції є норма, яка говорить про те, що міжнародні зобов'язання країни виконуються, але при цьому політизовані трактування міжнародних органів, таких як ЄСПЛ, у відношенні країни», – наголосив Толстой.

Нагадаємо, 17 лютого Європейський суд з прав людини закликав Росію негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

Як відомо, адвокати російського опозиціонера Олексія Навального звернулися до Комітету міністрів Ради Європи у зв'язку з невиконанням Росією рішення ЄСПЛ у «справі Ів Роше».

Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новачком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний – він повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців.

23-го і 31 січня, а також 2 лютого після оголошення рішення суду по всій Росії пройшли акції на підтримку Навального. Силовики затримали щонайменше 11 тисяч учасників демонстрацій.