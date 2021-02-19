«Схильний до втечі»: Навального поставили на облік в СІЗО

Олексій Навальний: Тепер я «схильний до втечі»

«Мене і раніше возили не просто конвоєм, а ще й зі спецназівцями в касках і з автоматами», відзначив опозиціонер

Профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

Про це повідомляється в Instagram Навального.

«Тепер я «схильний до втечі». Мене і раніше возили не просто конвоєм, а ще й зі спецназівцями в касках і з автоматами. Тепер, напевно, в кайданах будуть», – написано на сторінці політика.

Навальний пов'язав те, що трапилося з триваючим тиском і розслідуванням про «палац Путіна» в Геленджику.

«У мене є тільки одне пояснення того, що відбувається. Одному дідові, що живе в бункері, приснився кошмар. Ніби втік я зі свого «спецблоку», дістався до Геленджика, проник в його палац, граю там в його машинки, мажу себе брудом з його складу, а потім стрибаю в аквадискотека і танцюю там, піднімаючи купу бризок. Дід прокинувся в жаху, підняв трубку телефону і зажадав вжити профілактичних заходів щодо недопущення наруги над святинями», – відзначив Навальний.

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До слова, Росія не збирається звільняти Навального на вимогу ЄСПЛ.

Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

Як відомо, адвокати російського опозиціонера Олексія Навального звернулися до Комітету міністрів Ради Європи у зв'язку з невиконанням Росією рішення ЄСПЛ у «справі Ів Роше».

Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новачком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний – він повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців.

23-го і 31 січня, а також 2 лютого після оголошення рішення суду по всій Росії пройшли акції на підтримку Навального. Силовики затримали щонайменше 11 тисяч учасників демонстрацій.