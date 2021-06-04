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    Держсекретар США вимагає від Росії негайно припинити кібератаки

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    Ентоні Блінкен вимагає від Росії негайно припинити кібератаки - Держсекретар США вимагає від Росії негайно припинити кібератаки
    Ентоні Блінкен вимагає від Росії негайно припинити кібератаки
    Фото з відкритих джерел

    Блінкен також закликав приватний сектор зміцнювати захист від кібератак

    Росія зобов'язана припиняти здійснення кібератак, які ведуться з її території. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен іспанській службі CNN. Текст бесіди опубліковано на сайті Держдепу.

    Блінкен також закликав американську владу і приватний сектор зміцнювати захист від кібератак.

    «Думаю, що зобов'язанням будь-якої країни є зробити все можливе, щоб знайти угруповання і притягнути їх до відповідальності, в тому числі у випадку з кібератакою на Colonial Pipeline», – сказав глава Держдепу.

    «Організація, яка несе відповідальність за цю атаку, її лідери були в Росії, перебувають у Росії, тому я думаю, що Росія зобов’язана зробити все, щоб це не продовжувалося», – сказав Блінкен.

    У вівторок, 1 червня, всі заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки.

    Зазначається, що хакери застосували програму-здирник щодо серверів, які підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.

    Як пише Вloomberg, до кібератаки причетна пов'язана з Росією хакерська група REvil, також відома як Sodinokibi.

    За попередніми даними, американська адміністрація контактувала з російським урядом щодо цього питання.

    Тим часом, національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії вважають, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров’я стоїть «організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в Росії, у Санкт-Петербурзі і його околицях».

    Теги: Росія США кібератака поліція кібербезпека Ентоні Блінкен
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    Держсекретар США вимагає від Росії негайно припинити кібератаки