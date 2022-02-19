Зеленський про те, як світ протидіє Путіну: Це сироп від кашлю, а потрібна вакцина від коронавірусу

Виступ президента на Мюнхенській безпековій конференції

Президент України Володимир Зеленський емоційно виступив на Мюнхенській безпековій конференції. «Главком» зібрав для вас найбільш яскраві цитати глави держави.

«Це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу», – про те, як світ протидіє Путіну.

«Система архітектури безпеки у світі зруйнована. Пізно думати про ремонт, треба думати про нову».

«ООН, яка має захищати світову безпеку, не може захистити себе».

«Світ повинен згадати уроки перших двох світових воєн і запобігти третій.

«Ми будемо захищати свою землю, маючи підтримку чи не маючи».

«Україна для вас є щитом І надійним, до речі. 8 років ми стримуємо агресію однієї з найсильніших армій світу, яка стоїть вздовж наших кордонів».

«Я вдячний розвідці США, але й довіряю моїй розвідці. Ніхто не живе в рожевих окулярах, але вибачте мене, лягати в гроби і чекати військових українці не будуть. Ми не будемо наступати, але готові до всього. Ми не можемо бути пасивними».

Також президент натякнув на вступ до ЄС та НАТО: «Щоб допомогти Україні, не потрібно нам говорити, скільки військової техніки і солдат стоїть вздовж з наших кордонів. Не потрібно називати дати вторгнення. Ми будемо захищати нашу землю і 16 лютого, і 1 березня, і 31 грудня Нам набагато більше потрібні інші дати, і всі чудово розуміють які».

«Росії тут немає, але вона тут», – сказав президент, коли перестали працювати його навушники з перекладом.

Крім того, аплодисменти, якими зустріли президента України в Мюнхені, Зеленський переадресувати українським воїнам, що захищають Україну та Європу від російської агресії.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Зазначимо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

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