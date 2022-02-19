Безкарно обстрілювати себе не дозволимо – Резніков

ЗСУ подбають про безпеку бійців і цивільного населення

Міністр оборони заявив, що Україна не планує наступу на Донбасі, але на обстріли не мовчатиме

Росія нещадно обстрілює українські позиції, внаслідок чого гинуть українські воїни. Міністр оборони Олексій Резніков у Facebook запевнив, що Україна не дозволить безкарні обстріли.

Росія ухиляється від виконання зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню. Сьогодні російські представники відмовились від участі у засіданні ТКГ.

Резніков наголосив, що Україна не мовчатиме.

«Збройним Силам України надані усі необхідні накази щодо дій у разі небезпеки для наших бійців і цивільних громадян. Ми не плануємо жодних наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти», – запевнив міністр.

Також Резніков висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

«Пишаюся стійкістю нашої армії. Дякую бійцям і командирам за самовідданість і мужність», – наголосив міністр.

Нагадаємо, сьогодні журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

Також глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео).

До слова, 19 лютого на Донбас прибули народні депутати (фото)На Донбас прибули народні депутати (фото).

Як відомо, російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео). Крім того, українські військові фіксують чергові порушення Мінських домовленостей з боку окупантів.

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