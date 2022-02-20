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    Україна може попросити Туреччину закрити для Росії протоки в Чорне море

    Україна має таке право, але вдасться до цього в разі нападу РФ&nbsp;&ndash; посол&nbsp;Василь Боднар - Україна може попросити Туреччину закрити для Росії протоки в Чорне море
    Україна має таке право, але вдасться до цього в разі нападу РФ – посол Василь Боднар
    фото: ukrinform.ua

    Стамбул сам приймає рішення, які кораблі пускати

    Україна має право звернутись до Туреччини з проханням закрити для Росії протоки в Чорне море. Все для того, аби не дозволити зайти додатковим силам країни-агресорки. Про це сказав посол України у Туреччині Василь Боднар, пише «Укрінформ».

    За його словами, Україна має відповідне право на звернення на підставі конвенції Монтре.

    Боднар зауважив, що прохання України прозвучить у разі, якщо виникне ситуація, коли російська сторона прийме рішення про напад на Україну. Це буде приводом для застосування певних положень конвенції.

    «Тоді ми маємо право на підставі цієї конвенції звертатися з проханням до Туреччини, щоб протоки закрити і не дозволити додатковим силам Росії зайти в Чорне море», – заявив посол.

    Згідно з конвенцією Монтре, Туреччина сама приймає рішення, які кораблі пускати.

    Нагадаємо, нещодавно в Туреччині відбулися акції на підтримку України (фото) .

    Як відомо, новий посол України приступив до роботи в Туреччині.

    До слова, президент Туреччини пропонує провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним.

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    Теги: Туреччина Чорне море посол Василь Боднар напад Україна море
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    Україна може попросити Туреччину закрити для Росії протоки в Чорне море