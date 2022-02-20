Україна може попросити Туреччину закрити для Росії протоки в Чорне море

Україна має таке право, але вдасться до цього в разі нападу РФ – посол Василь Боднар

Стамбул сам приймає рішення, які кораблі пускати

Україна має право звернутись до Туреччини з проханням закрити для Росії протоки в Чорне море. Все для того, аби не дозволити зайти додатковим силам країни-агресорки. Про це сказав посол України у Туреччині Василь Боднар, пише «Укрінформ».

За його словами, Україна має відповідне право на звернення на підставі конвенції Монтре.

Боднар зауважив, що прохання України прозвучить у разі, якщо виникне ситуація, коли російська сторона прийме рішення про напад на Україну. Це буде приводом для застосування певних положень конвенції.

«Тоді ми маємо право на підставі цієї конвенції звертатися з проханням до Туреччини, щоб протоки закрити і не дозволити додатковим силам Росії зайти в Чорне море», – заявив посол.

Згідно з конвенцією Монтре, Туреччина сама приймає рішення, які кораблі пускати.

Нагадаємо, нещодавно в Туреччині відбулися акції на підтримку України (фото) .

Як відомо, новий посол України приступив до роботи в Туреччині.

До слова, президент Туреччини пропонує провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним.

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