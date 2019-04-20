МЗС Білорусі звинуватило посла РФ у «руйнуванні відносин двох країн»



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«Посол абсолютно не бачить ніякої різниці між російським федеральним округом і незалежною державою», - підкреслили у міністерстві

Причиною критики Бабича є його заява про те, що президент Білорусі збрехав, кажучи про свою розмову з президентом РФ щодо вартості будівництва першої в країні АЕС

У Міністерстві закордонних справ Білорусі звинуватили посла РФ Михайла Бабича у тому, що він «руйнує відносини двох країн».

Про це повідомляє «Интерфакс».

«Протягом довгого часу ряд зовнішніх сил безуспішно намагалися зруйнувати тісні і дружні відносини двох братніх народів. Так ось: те, що не вдалося цим зовнішнім силам протягом декількох останніх десятиліть, успішно і ефективно вдається пану Бабичу буквально за кілька місяців», - заявили у прес-службі білоруського МЗС.

Причиною цієї критики є заява Бабича про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко збрехав, кажучи про свою розмову з президентом РФ Путіним щодо вартості будівництва першої в країні АЕС.

«Пан посол абсолютно не бачить ніякої різниці між російським федеральним округом, де, як нам розповідали, він любив роздавати моралі наліво і направо, і незалежною державою», - підкреслили у міністерстві.

Зазначається, що у п'ятницю в щорічному посланні до народу і парламенту Лукашенко повідомив, що вартість будівництва першої в країні АЕС може скласти менше $7 млрд. За його словами, питання вартості АЕС він обговорював з президентом РФ Путіним.

«Я Володимиру Володимировичу кажу, ось дивись: ми на $10 млрд домовлялися, а реальна ціна буде, напевно, менше $7 млрд. Ось, каже, ти подарунок мені зробив, тільки нікому не кажи про це, ми ж контракти укладаємо в інших країнах», - заявив Лукашенко.

Президент Білорусі додав, що озвучує інформацію про ціну в $7 млрд, бо депутат Ганна Канопацька, ставлячи питання про БелАЕС, послалася на Бабича, який заявив, що це РФ знизила ціну на будівництво.

Бабич на це відповів, що Лукашенка ввели в оману у питанні продажної вартості БелАЕС.

«На жаль, змушений констатувати, що президента Лукашенка вкотре ввели в оману. Справа в тому, що ні я, ні жодні інші посадові особи з російського боку ніколи не називали кінцеву вартість білоруської атомної станції», - сказав він в ефірі телеканалу «Росія-24».

Білорусь веде будівництво АЕС поруч з містом Островець в Гродненській області за російським проектом «ВВЕР-1200». АЕС буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Пуск першого енергоблоку запланований на листопад 2019 року, другого - на 2020 рік.