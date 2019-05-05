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    У світі

    МЗС Німеччини: останній ракетний запуск Північної Кореї - це провокація

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    Північна Корея повинна відмовитися від програми зброї масового знищення і балістичних ракет, зазначається у заяві МЗС Німеччини - МЗС Німеччини: останній ракетний запуск Північної Кореї - це провокація
    Північна Корея повинна відмовитися від програми зброї масового знищення і балістичних ракет, зазначається у заяві МЗС Німеччини

    Берлін закликає КНДР не робити жодних подальших провокацій, а натомість вживати кроки до повної і незворотної денуклеаризації

    Німеччина вважає нове випробування КНДР ракети черговою провокацію та закликає країну припинити такі кроки.

    Про це йдеться у заяві МЗС ФРН.

    «Останній ракетний запуск Північної Кореї - це провокація, у той час, коли міжнародна спільнота чекає від Північної Кореї конкретних кроків щодо відмовлення нею від програми ракетної і ядерної зброї», - йдеться у заяві.

    Берлін закликає Північну Корею не робити жодних подальших провокацій, а натомість швидко вживати конкретних і суттєвих кроків до повної і незворотної денуклеаризації, яка піддається верифікації, таким чином демонструючи, що вона зацікавлена в дипломатичному вирішенні.

    Північна Корея повинна виконувати рішення Ради Безпеки ООН і відмовитися від програми зброї масового знищення і балістичних ракет, зазначається у заяві.

    Німеччина також вітаємо позицію США, які, за твердженням президента Трампа, готові продовжувати переговорний процес, незважаючи на цю провокацію.

    Раніше повідомлялося, що Північна Корея в суботу, 4 травня, запустила в східному напрямку кілька ракет малої дальності.

    Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю та заявив, що вірить домовленостям з лідером КНДР Кім Чен Ином.

    5 травня у КНДР підтвердили проведення далекобійних реактивних стрільб. Навчаннями керував лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

    У квітні ЗМІ також повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав випробування нової тактичної керованої зброї.

    Згодом глава Пентагону підтвердив випробування зброї в КНДР.

    Як відомо, у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань, а також випробувань міжконтенинтальних ракет. На першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації.

    Джерело: Укрінформ

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