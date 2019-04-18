Північна Корея випробувала нову тактичну зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кім Чен Ин назвав нову розробку «подією дуже вагомого значення»

Наразі невідомо, яку саме зброю було випробувано

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав випробування нової тактичної керованої зброї.

Про це повідомляє Центральна телеграфна агенція Кореї (ЦТАК).

Щоправда, агенція не уточнила, яку саме зброю було випробувано.

Зазначається, що Кім Чен Ин назвав нову розробку «подією дуже вагомого значення». Він також поставив поетапні та стратегічні цілі щодо підтримки виробництва боєприпасів в КНДР, виведення науки і техніки національної оборони на передовий рівень.

Нагадаємо, супутники зафіксували активність на головному ядерному об’єкті КНДР. Американський аналітичний центр CSIS повідомив про те, що знімки об’єкта Йонбйон від 12 квітня зафіксували п’ять спеціалізованих вагонів біля Лабораторії радіохімії та Об’єкту збагачення урану.

До слова, глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом, незважаючи на зустріч в столиці В'єтнаму, що невдало завершилася.

Також Трамп не виключив можливість третьої зустрічі з лідером Північної Кореї.