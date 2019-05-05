У КНДР підтвердили проведення далекобійних реактивних стрільб



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Кім Чен Ин залишився задоволений проведенням стрільб та назвав раптово проведені навчання успішними, а також похвалив військовослужбовців

Навчаннями керував лідер КНДР Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин керував навчаннями оборонних частин з метою протестувати далекобійні реактивні знаряддя і тактичну керовану зброю.

Про це повідомило в неділю Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

«Товариш Кім Чен Ин керував навчаннями оборонних частин на передньому і східному ділянках фронту з нанесення вогневого удару. Навчання проведені з метою оцінити і перевірити вміння (військовослужбовців) поводитися з далекобійними реактивними знаряддями великих калібрів і тактичною керованою зброєю, точність виконання вогневих завдань і боєздатність озброєння оборонних частин на передньому і східному ділянках фронту», - зазначає агентство.

Відзначається, що лідер КНДР був присутній на спостережному пункті, де він «ознайомився з планом нанесення засобами вогневого ураження різних калібрів вогневого удару і перевірив хід підготовки стрільб, включаючи висування на вогневу позицію і розгортання далекобійних реактивних знарядь великих калібрів і тактичної керованої зброї».

«Шановний і улюблений вищий керівник визначив чергу і метод нанесення вогневого удару і віддав наказ «Вогонь», - йдеться в публікації ЦТАК.

За даними агентства, Кім Чен Ин залишився задоволений проведенням стрільб та назвав раптово проведені навчання успішними, а також похвалив військовослужбовців.

При цьому ЦТАК не уточнює місце проведення навчань, тип використаного зброї і число випущених снарядів.

Кім Чен Ин пояснив проведення навчань необхідністю відстоювати політичний суверенітет і економічну самостійність республіки, повідомило агентство.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея в суботу, 4 травня, запустила в східному напрямку кілька ракет малої дальності.

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю та заявив, що вірить домовленостям з лідером КНДР Кім Чен Ином.

У квітні ЗМІ також повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав випробування нової тактичної керованої зброї.

Згодом глава Пентагону підтвердив випробування зброї в КНДР.

Як відомо, у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань, а також випробувань міжконтенинтальних ракет. На першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації.