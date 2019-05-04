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    У світі

    Північна Корея запустила ракети малої дальності - ЗМІ

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    Запуски були проведені в напрямку Японського моря - Північна Корея запустила ракети малої дальності - ЗМІ
    Запуски були проведені в напрямку Японського моря
    Архівне фото

    Ракети пролетіли від 70 до 200 кілометрів

    Північна Корея вранці в суботу, 4 травня, повідомила про запуск декількох ракет малої дальності.

    Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

    За заявою Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, пуски були здійснені з 9:06 до 9:27 за місцевим часом. Запуски були проведені з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря.

    Як повідомили південнокорейські військові, ці ракети пролетіли від 70 до 200 кілометрів. З боку Пхеньяна поки не надходило офіційних заяв про ракетні запуски.

    «Північна Корея запусила щонайменше одну ракету малої дальності між Корейським півостровом і Японією. Це перше велике випробування такої зброї в країні з листопада 2017 року», - додає Bloomberg з посиланням на мінобоорни Південної Кореї.

    Нагадаємо, у квітні ЗМІ повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав випробування нової тактичної керованої зброї.

    Згодом глава Пентагону підтвердив випробування зброї в КНДР.

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