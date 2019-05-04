Північна Корея запустила ракети малої дальності - ЗМІ



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Запуски були проведені в напрямку Японського моря Архівне фото

Ракети пролетіли від 70 до 200 кілометрів

Північна Корея вранці в суботу, 4 травня, повідомила про запуск декількох ракет малої дальності.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

За заявою Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, пуски були здійснені з 9:06 до 9:27 за місцевим часом. Запуски були проведені з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря.

Як повідомили південнокорейські військові, ці ракети пролетіли від 70 до 200 кілометрів. З боку Пхеньяна поки не надходило офіційних заяв про ракетні запуски.

«Північна Корея запусила щонайменше одну ракету малої дальності між Корейським півостровом і Японією. Це перше велике випробування такої зброї в країні з листопада 2017 року», - додає Bloomberg з посиланням на мінобоорни Південної Кореї.

Нагадаємо, у квітні ЗМІ повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав випробування нової тактичної керованої зброї.

Згодом глава Пентагону підтвердив випробування зброї в КНДР.